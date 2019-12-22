В двух районах Харьковщины проходят выборы депутатов и глав поселковых советов

22 декабря 2019 г. 11:00
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Сегодня, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходят выборы депутатов и глав поселковых советов.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, все избирательные участки в Харьковской области начали свою работу вовремя. 

В указанных районах созданы 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.

По данным полиции, общественный порядок во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий охраняют 180 правоохранителей - полицейских и сотрудников ГСЧС.

 

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