В двух районах Харьковщины проходят выборы депутатов и глав поселковых советов

Сегодня, 22 декабря, на территории Балаклейского и Купянского районов проходят выборы депутатов и глав поселковых советов.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, все избирательные участки в Харьковской области начали свою работу вовремя.

В указанных районах созданы 4 избирательных комиссии и 33 избирательных участка.

По данным полиции, общественный порядок во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий охраняют 180 правоохранителей - полицейских и сотрудников ГСЧС.