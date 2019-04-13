В Харькове задержали «черных агитаторов»

На станции метро «Исторический Музей» неизвестные раздавали прохожим экземпляры фейковой газеты, в которой был размещен незаконный материал о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Об этом АТН сообщил общественный активист, харьковчанин Евгений Борисенко.

По его информации, на станции метро он взял из рук неизвестных один из экземпляров газеты под названием «Слуга народа».

Прийдя домой, активист стал читать данную газету, и его смутил смысл агитационных материалов, в котором от имени кандидата в президенты Владимира Зеленского обещалось объявить тотальный террор в Украине, всеобщий военный призыв, а также сообщалось о том, что МВД Украины готовит всеобщий украинский террор против неугодных власти лиц.

Кроме того, активист обратил внимание на то, что в газете нет выходных данных о тираже, которые должны быть указаны в соответствии законом «О выборах в Украине»: в частности, не указан заказчик и источник финансирования выпуска. Указано было только место печати тиража - село в Хмельницкой области.

Активист вернулся на место и вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали раздававшего газету вместе со всем тиражом, который находился при нем, и доставили в Шевченковский отдел полиции.

Как сообщили активисты, аналогичный факт был зафиксирован возле станции метро «Холодная Гора».

В полиции пока не прокомментировали данный факт, проводится проверка.