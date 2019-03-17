В Харькове запугивают избирателей по телефону

16 марта в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Харькове третий день работает колл-центр, сотрудники которого якобы запугивают по телефону избирателей.

Об этом заявила председатель Гражданской сети ОПОРА.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявитель отметила, что такие колл-центры звонят гражданам от имени ОПОРЫ и Национальной полиции и осуществляют давление на них.

Звонящие избирателям операторы утверждают, что они знают, что якобы собеседник продал свой голос, и его ждет 2 года тюремного заключения, если он пойдет на выборы, поскольку таким образом он подтверждает факт продажи голоса.

Также глава Гражданской сети ОПОРА указала, что такие колл-центры уже обнаружены в 12 областях Украины, в Харькове в аналогичном колл-центре работают 85 операторов.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников и все обстоятельства.