В Первомайском районе пропала печать избирательного участка

24 марта 2019 г. 12:11
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В полицию 22 марта от секретаря избирательного участка в селе Раздолье поступило сообщение об утере печати председателем участка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшим на вызов правоохранителям председатель избирательного участка объяснила, что последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 

22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. 

Уже прибыв в Первомайский отдел полиции, женщина не обнаружила печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, полиции председатель участка объяснить не смогла.

Следователем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ч. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

 

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