В Первомайском районе выявили нарушения предвыборной агитации

18 февраля в полицию от харьковчанина поступила информация о том, что неизвестные оставили агитационные газеты одной из партий в помещении Первомайской районной государственной администрации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе проверки полицейские установили, что газеты были привезены из типографии для дальнейшей передачи представителям партии. В связи с тем, что офис партии был закрыт, печатные материалы оставили в помещении администрации.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Проверка продолжается.

По данным полиции, всего с начала предвыборной кампании полицейские Харьковской области зарегистрировали 69 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах Президента Украины".

По результатам проверки сообщений о нарушениях правил предвыборной агитации в отношении двух нарушителей были составлены административные протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На одного из нарушителей судом наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 51 грн.

По 25 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства выявлено не было. По другим материалами решения не приняты, продолжаются проверки изложенных в заявлениях фактов.

Также продолжается досудебное расследование по 3 фактам попытки подкупа избирателя, по которым открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.