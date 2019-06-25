В полицию поступило 23 сообщения о предвыборных нарушениях на Харьковщине

В полицию за сутки поступило 23 сообщения о предвыборных нарушениях на Харьковщине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обращения зарегистрированы в Московском и Изюмском отделах полиции. В основном они касались нарушения правил размещения агитационной предвыборной информации - на обнаруженных заявителями билбордах отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

Сейчас идут проверки изложенных в заявлениях информаций.

В полиции напомнили, что всего с начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 52 сообщения о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

21 июня открыто одно уголовное производство, досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Также 23 июня в полицию обратился депутат Харьковского горсовета, который сообщил о факте подкупа избирателей со стороны депутата Верховной Рады Украины. Указанная информация присоединена к ранее открытому уголовному производству.