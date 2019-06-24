В полицию поступило 29 сообщений о предвыборных нарушениях на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители проводят проверки по фактам нарушений правил размещения агитационной предвыборной информации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, соответствующие заявления были зарегистрированы в Московском, Киевском и Дергачевском отделах полиции.

Так, 23 июня в 23:00 в полицию обратился депутат Харьковского городского совета VI созыва. Он сообщил, что на улице Дружбы Народов неизвестный распространяет картонные коробки с агитационным содержанием на кандидата в депутаты Верховной Рады Украины. В коробках находились лекарственные средства. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли картонные коробки с лекарствами в количестве 70 штук.

Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Личность неизвестного, который распространял указанные коробки, сейчас устанавливают.

В Московском районе города в полицию обратился наблюдатель организации «Гражданская сеть ОПОРА». По его словам, при входе в подъезды дома № 59-В на улице Гвардейцев Широнинцев были обнаружены агитационные листовки за кандидата в депутаты Верховной Рады Украины.

В Дергачевском районе в полицию за сутки поступило три сообщения. Наблюдатель организации «Гражданская сеть ОПОРА» сообщила, что в городе Дергачи на билбордах с предвыборной агитацией не указан избирательный фонд и исходная информация.

По данным правоохранителей, с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 29 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Сейчас правоохранители проверяют информацию, изложенную в заявлениях.