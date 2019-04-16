В полицию поступило 44 сообщения о нарушениях на Харьковщине

Всего с начала апреля на Харьковщине правоохранители зарегистрировали 44 обращения граждан, связанных с избирательным процессом, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Из общего количества обращений 25 были отработаны правоохранителями.

По ним признаков уголовных или административных правонарушений не выявлено. Рассмотрение еще 19 сообщений продолжается.

Как сообщили в полиции, на Харьковщине демонтируют билборды с надписью «Конец».

6 сообщений об обнаружении таких билбордов поступили правоохранителям 14 и 15 апреля.

Они были размещены на обочинах вблизи поселка Высокий, Песочин и Рогань Харьковского района, а также на улицах Валентиновская, Северская и на проспекте Гагарина в Харькове.

Информацию по данным фактам правоохранители передали в коммунальные службы. Сейчас принимаются меры по снятию указанных билбордов.

Кроме того, 15 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте между председателем и членом избирательной комиссии, расположенной на проспекте Людвига Свободы в Шевченковском районе Харькова.

В этот же день жительница Дергачей заявила в полицию о ссоре с работниками избирательного участка.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета районных отделов полиции. Проводится проверка.