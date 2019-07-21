 

В столице женщина притворилась мертвой, чтобы проголосовать без паспорта

21 июля 2019 г. 19:40
Источник: УНИАН

В Киеве на избирательном участке для голосования на выборы в Верховную Раду женщина устроила настоящее представление, потому что забыла дома паспорт.

Члены комиссии категорически отказывались выдать ей бюллетени без документа, она громко закричала, согнулась, приложившись к столу, а затем с криком откинулась назад, грохнулась на пол и притворилась мертвой, пишет Главред.

Жизни избирательницы ничего не грозит.

В сети стали подшучивать над актерскими способностями избирательницы, потребовав сделать такой флешмоб по всей стране. "Оскар ей!", "Шапито везде", "И какая связь? Ей, мертвой сразу дали проголосовать без паспорта?", "Ой не могу, делаем флешмоб", - упражнялись в остроумии пользователи соцсетей. 

 

Видео: 

В Киеве на избирательном участке женщина упала "замертво"

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