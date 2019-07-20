 

В Украине сегодня "день тишины" перед выборами

20 июля 2019 г. 9:05
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20 июля в так называемый день тишины проводить агитационную работу запрещено. Полиция Харьковщины напоминает всем об ответственности за нарушение норм действующего законодательства Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникаци ГУНП в Харьковской области.

Так, согласно ч.2 ст. 70 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования. Поэтому, 20 июля, законом запрещена любая политическая реклама или предвыборная агитация в пользу кандидатов в нардепы.

За нарушение избирательного законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с ст.212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КУоАП. За агитацию гражданам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам - 850-1360 гривен.

Если харьковчане стали свидетелем нарушений, полиция просит сообщать информацию о фактах на круглосуточную полицейскую линию 102.

 

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