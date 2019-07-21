Во Львове пожилая женщина порвала и съела бюллетени (видео)

"Избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, 94-летний избиратель уснул", - говорится в сообщении КИУ Львов в фейсбуке.
После приезда детей женщины скандал продолжился. Женщина порвала бюллетени и пыталась их съесть.
"Спасенные остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные", - добавили в КИУ.
На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.