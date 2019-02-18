Восемь кандидатов в президенты Украины попросили охрану - Аваков

Восемь кандидатов на пост президента Украины обратились в полицию для обеспечения им охраны, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в понедельник он отметил, что полиция уделяет особое внимание обеспечению охраны кандидатов в президенты.

"В настоящее время с такой просьбой к нам обратились 8 кандидатов", - сказал Арсен Аваков.

По его словам, в настоящее время поступило 1477 заявлений о преступлениях, связанных с избирательным процессом, преимущественно они касаются незаконной агитации. Расследуется 61 уголовное производство.

Аваков подчеркнул, что особое внимание полиция уделяет обеспечению безопасности международных наблюдателей.

Напомним, очередные выборы президента Украины назначены 31 марта.

Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.