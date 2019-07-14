Впервые в истории. ЦИК опубликовала фото всех мажоритарщиков

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14 июля 2019 г. 10:15
Источник: УНИАН
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На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарнизх округах.

Таких ОВО в Украине сейчас 199, а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов - 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады.  

В общественном движении "Честно" отмечают, что обнародование фото кандидатов "позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан. Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе лишь на информационных плакатах на избирательных участках".

Найти кандидатов в нардепы в своем округе можно здесь. Найти кандидатов там можно тремя способами - по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.

 

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