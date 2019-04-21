На Харьковщине начали свою работу все избирательные участки - полиция

На Харьковщине начали свою работу все избирательные участки.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, всего на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий, а также на улицах и в общественных местах привлечены 5300 сотрудников полиции и 1450 курсантов ХНУВД и НАНГУ и 500 военнослужащих Нацгвардии, 1900 сотрудников ГСЧС и 100 военнослужащих Государственной пограничной службы.

Кроме обеспечения общественного порядка, правоохранители будут охранять избирательные бюллетени и другую избирательную документацию в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.