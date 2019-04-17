Второй тур выборов: как проверить себя в списках и какое наказание грозит за "сэлфи" в кабинке

Обеспечивать порядок в День выборов на Харьковщине будут 9 тысяч правоохранителей. Больше трети - полицейские и курсанты университета внутренних дел, остальные - патрульные и курсанты военных вузов. В общей сложности проголосовать во втором туре в области смогут более 2 миллионов избирателей. Приглашения распечатаны и отправлены почтой. Уточнить свои данные в списках харьковчане могут, обратившись в избирательную комиссию. Если человека вовсе не будет в списке - следует идти в суд.

Светлана Коломиец, нач. отд. администрирования Госреестра избирателей аппарата ХОГА:

У разі, якщо виборця не буде у списку виборців, треба звернутися із позовом до місцевого суду до 18 квітня включно. Рішення має бути передано до ДВК до 20 квітня. 21 квітня, коли будуть відбуватися вибори, ніяких змін вноситися до списку виборців не буде.

Именно проблемные вопросы по поводу данных в списках были одними из самых распространенных нарушений в первом туре, которые фиксировали и общественные наблюдатели, и правоохранители. Также в топ-3 - незаконная агитация и фотографирование бюллетеней. Тем, кто во втором туре рискнет сделать селфи с бюллетенем или застримить факт своего волеизъявления, грозит штраф до 5000 гривен, исправительные работы до 2 лет или даже ограничение свободы до 3 лет.

Сергей Бирбасов, нач. упр. превентивной деятельности ГУНП в Харьковской обл.:

Взагалі не можна фотографувати бюлетені, тому що це як доказ того, що дана людина отримала за це гроші. По всім цим фактам тривають необхідні перевірки. Кожна ця людина опитується, з ким вона могла, нащо вона сфотографувала цей бюллетень.

Дома, по состоянию здоровья, голосовать будут больше 30 тысяч жителей области, подчеркнули чиновники. Также проводится проверка участков, которая касается доступности для избирателей с особыми потребностями. Недочеты нашли в разных районах Харьковщины..

Сергей Коваленко, нач. орг. отдела аппарата ХОГА:

Не всі приміщення відповідають вимогам. З метою вживання заходів щодо встановлення переносних пандусів, кнопок виклику, вказівників, а також планується залучення волонтерів, які будуть сприяти цій категорії осіб, щоб дістатися до приміщення голосування.

Место голосования на Харьковщине изменили 27 тысяч человек, подчеркнули в харьковской облгосадминистрации. Это на 4 тысячи больше, чем в первом туре. Очереди из желающих взять открепительный талон чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, начали появляться еще в конце прошлой недели и своего пика достигли в последний день регистрации. Однако все обращения, уверяют в Госреестре, успели обработать.