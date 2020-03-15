Выборы на 179 округе Харьковщины: как идет избирательный процесс

15 марта 2020 г. 10:20
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На 179 одномандатном округе в Краснограде Харьковской области сегодня проходят выборы народного депутата.

Как сообщает в Фейсбук «Опора Харьков», в 179 округе работают все УИК.

"По оперативной информации окружной комиссии и наших наблюдателей все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, избирателей на участках сегодня мало.

"А пока идет голосование, напоминаем, что в избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 – самовыдвиженцы", – добавили в организации.

Голосование продолжится до 20:00.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, всего на территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков.

Все они сегодня открылись и начали свою работу вовремя.

Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины.

Полиция обращается к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать закон и правила поведения на избирательных участках.

 

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