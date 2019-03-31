Выборы на Харьковщине: как начался избирательный процесс

На Харьковщине все избирательные участки открылись вовремя.

С незначительными задержками только два участка, расположенные в городе и области, начали свою работу. По этому поводу проводятся проверки.

Напомним, что на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

Для обеспечения охраны на участках дежурят почти 4000 правоохранителей и курсантов университета внутренних дел.

Ситуация на участках спокойная. За ходом голосования следят наблюдатели от кандидатов.

Они следят за нарушениями, направленными на срыв процесса, а также за тем, чтобы избиратели не выносили бюллетени с собой и не голосовали в кабинках вдвоем.

Очередей на избирательных участках пока нет.

По мнению координатора сети «Опора» Николая Зинченко, комиссия постановление ЦИК выполняет, но наблюдатели ведут себя не очень активно – не проверяют, как комиссия выдает бюллетени избирателям.

Координатор выразил надежду, что данная ситуация исправится.