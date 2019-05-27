Выборы президента в Литве: кто лидирует

По предварительным данным подсчета голосов новым президентом Литвы стал экономист и бывший банкир Гитанас Науседа, победивший во втором туре выборов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Напомним, 26 мая в Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. Сейчас идет подсчет голосов. По данным подсчета 100% голосов Гитанаса Науседа поддержали 65,86% избирателей, за Ингрид Шимоните проголосовали 32,86%.

"Только что позвонила Ингрид и поздравила с победой. Этим действием признали, что победа на выборах за нами", - сказал в избирательном штабе Науседа, где его появление было встречено аплодисментами.

"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему удачи в объединении людей", - сказала в эфире LRT Шимоните.

Президент Литвы избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С 2009 года этот пост занимала Даля Грибаускайте.