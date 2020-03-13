Выборы в округе №179: ЦИК дала "карантинные" рекомендации

В связи с объявленным с 12 марта карантином во время выборов на 179 округе на Харьковщине избирательный участок продезинфицируют, а члены участковой избирательной комиссии будут работать в масках.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Как отмечается, ЦИК приняла постановление, предусматривающее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во время промежуточных выборов.

Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей - рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице.

Работникам участка рекомендуют работать в масках и пользоваться антисептиками. Членов УИК также проинформируют по защите от вирусов.

Кроме того, ЦИК просит Харьковскую облгосадминистрацию разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

Напомним, 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 харьковской области. Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил Харьковскую область.

Известно, что по 179 округу для участия в выборах в парламент зарегистрированы 40 кандидатов.