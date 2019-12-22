Выборы в ОТГ на Харьковщине: в полиции рассказали, как прошло голосование на избирательных участках

Все 33 избирательных участка в Харьковской области, на которых проходил процесс голосования на выборах в ОТГ, закрылись вовремя, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Грубых нарушений общественного порядка во время избирательного процесса допущено не было.

По данным полиции, в течение избирательного процесса в полицию поступило 5 сообщений о возможных нарушениях законодательства в Купянском районе, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены.

Так, в течение дня поступило 2 сообщения о ссорах на избирательных участках. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявления.

Еще одно сообщение поступило с жалобами на таксиста, который подвозил избирателей к участку.

Также два человека сообщили об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков и в одном из магазинов Купянского района.

По всем адресам выезжали наряды полиции. Факты незаконной агитации не нашли своего подтверждения.

В Балаклейском районе нарушений во время избирательного процесса не зарегистрировано.

Полицейские продолжат охранять порядок в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации членами избирательных комиссий.