 

Выборы в Раду: кто лидирует на Харьковщине

22 июля 2019 г. 10:39
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ЦИК обрабатывает протоколы по внеочередным выборам в Верховную Раду, которые состоялись вчера, 21 июля.

По состоянию на 10:00 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 46,22% протоколов Харьковской области по многомандатному избирательному округу.

Как следует из информации на сайте ЦИК, на всех 14 округах Харьковщины лидирует политическая партия «Слуга народа».

По одномандатным избирательным округам мажоритарщики от «Слуги народа» лидируют в 12 из 14 избирательных округов Харьковской области.

В частности, на 168-м округе лидирует Мезенцева Мария, на 169-м – Куницкий Александр, на 170-м – Одарченко Андрей, на 171-м - Кинзбурская Виктория, на 172-м - Здебский Юрий, на 173-м - Бакумов Александр.

 

 

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