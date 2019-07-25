 

Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала 99,76% электронных протоколов

25 июля 2019 г. 11:11
Источник: Левый берег
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Центральная избирательная комиссия обработала 99,76% электронных протоколов с результатами внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработки, в Верховную Раду проходят пять партий. 43,17% (6,29 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,02% (1,89 млн) - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,83% (850 тыс.) - за "Голос".

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.

 

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