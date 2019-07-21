 

Выборы в Верховную Раду: результаты первого экзит-пола

21 июля 2019 г. 20:01
Источник: ТСН
272 просмотра

Первое место на парламентских выборах 2019 года заняла пропрезидентская партия "Слуга народа", за которую проголосовало 44,4% украинцев, говорится в эксклюзивном опросе по заказу ТСН исследовательских компаний TNS KantAr и INFO SAPIENS по состоянию на 18:00.

На втором месте - пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" с результатом в 12,5%.

Третья ступенька в партии "Европейская солидарность" - 8,5%.

Четвертая ступенька за партией "Батькивщина", которая может рассчитывать на 7,7%.

В Раду также проходит "Голос" Святослава Вакарчука - 6%. 

В парламент Украины не проходят "Сила и честь" (3,9%), "Оппозиционный блок" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Партия Шария" (2,8%), ВО " Свобода "(2,5%)," Украинская стратегия Гройсмана "(2%).

Всеукраинский экзитпол был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1". Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины (кроме специальных, иностранных участков и оккупированных территорий). Метод: личное интервью на выходе из избирательных участков (экзитпол). Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, который учитывает и систематические погрешности (например неохваченности специальных и заграничных участков), компании-исследователи предполагают, что погрешность не превысит 3%. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.