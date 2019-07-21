Выборы в Верховную Раду: результаты первого экзит-пола

Первое место на парламентских выборах 2019 года заняла пропрезидентская партия "Слуга народа", за которую проголосовало 44,4% украинцев, говорится в эксклюзивном опросе по заказу ТСН исследовательских компаний TNS KantAr и INFO SAPIENS по состоянию на 18:00.

На втором месте - пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" с результатом в 12,5%.

Третья ступенька в партии "Европейская солидарность" - 8,5%.

Четвертая ступенька за партией "Батькивщина", которая может рассчитывать на 7,7%.

В Раду также проходит "Голос" Святослава Вакарчука - 6%.

В парламент Украины не проходят "Сила и честь" (3,9%), "Оппозиционный блок" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Партия Шария" (2,8%), ВО " Свобода "(2,5%)," Украинская стратегия Гройсмана "(2%).

Всеукраинский экзитпол был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1". Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины (кроме специальных, иностранных участков и оккупированных территорий). Метод: личное интервью на выходе из избирательных участков (экзитпол). Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, который учитывает и систематические погрешности (например неохваченности специальных и заграничных участков), компании-исследователи предполагают, что погрешность не превысит 3%.