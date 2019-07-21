 

Явка на 16:00 - данные ЦИК

21 июля 2019 г. 17:15
Источник: УНИАН
634 просмотра

По данным из 10 избирательных округов, по состоянию на 16.00, явка на внеочередных парламентских выборах составляет 33,11%.

Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 16.00 данные прислали 10 территориальных избирательных округов из 199-ти. Согласно с ними, в целом по Украине активность избирателей составляет 33,11%.

Так, в Днепропетровской области (24-40 избирательные округа) - 39,79%, в Донецкой области (45-52 и 57-60) явка составляет 22,31%, в Житомирской области (62-67) - 35,81%, во Львовской области (115-126) - 32,45%, в Сумской области (157-162) - 33,37%, в Харьковской области (168-181) - 35,57%.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.