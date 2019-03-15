Кернес уже знает, какая будет явка на выборах

Явка на выборах в Харькове составит около 65%.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес в ходе сегодняшней встречи международным наблюдателям неправительственной международной организации «CANADEM», комментируя ход предвыборной кампании в Харькове и ее возможные результаты.

«Мы опираемся на социологию, и в нашем городе прогноз такой. Что касается подготовки, в рамках своей компетенции городской совет и районные администрации проводят информирование населения, участки готовятся, еще есть две недели. Жалобы, если они есть, поступают не нам. Но очевидных нарушений, которые получили бы резонанс, не видно», - отметил он.

Оценивая по просьбе гостей процесс агитации, Геннадий Кернес сказал, что основные месседжи кандидатов в президенты сформулированы и уже не изменятся.

«Думаю, до конца первого тура уже ничего не изменится. Когда определятся его победители и начнется второй тур, очевидно, будет уже другая борьба, с иными фоном и динамикой», - добавил он.