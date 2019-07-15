ЮРИЙ БОЙКО - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СРЕДИ КАНДИДАТОВ В ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ - ОПРОС ®

Первым среди предлагаемых кандидатов на пост премьер-министра украинцы называют основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социальных и маркетинговых исследований Socis по заказу информационного агентства “Українські новини”.

Согласно данным соцопроса, если бы была возможность выбрать премьер-министра, 14,9% респондентов выбрали бы Юрия Бойко.

Вторая по симпатиям опрошенных - Юлия Тимошенко с 13,3% народного доверия.

Третье место занял действующий премьер Владимир Гройсман. За него готовы отдать голоса 9,2% респондентов.