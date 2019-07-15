 

ЮРИЙ БОЙКО - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СРЕДИ КАНДИДАТОВ В ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ - ОПРОС ®

15 июля 2019 г. 15:56
44 просмотра

Первым среди предлагаемых кандидатов на пост премьер-министра украинцы называют основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социальных и маркетинговых исследований Socis по заказу информационного агентства “Українські новини”.

Согласно данным соцопроса, если бы была возможность выбрать премьер-министра, 14,9% респондентов выбрали бы Юрия Бойко.

Вторая по симпатиям опрошенных - Юлия Тимошенко с 13,3% народного доверия.

Третье место занял действующий премьер Владимир Гройсман. За него готовы отдать голоса 9,2% респондентов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.