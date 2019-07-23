Юрий Бойко поблагодарил харьковчан за поддержку®

Лидер ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко поблагодарил жителей Харьковской области за поддержку политсилы на выборах.

«Хочу сказать большое спасибо всем гражданам, всем избирателям, которые пришли и проголосовали за мир, за то, чтобы страна вернулась к спокойной, счастливой жизни. Мы уверенно занимаем второе место на выборах. Наша фракция в парламенте будет бороться и отстаивать интересы избирателей – прежде всего, это восстановление мира в Донбассе и восстановление экономики Украины. Отдельно хочу поблагодарить харьковчан. По результатам обработки 99,64% электронных протоколов (на 14:00, 23 июля) наша партия занимает второе место в Харьковской области, нас поддержали 26,55% избирателей», – отметил Юрий Бойко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 96,04% электронных протоколов (на 14:00, 23 июля).

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» проголосовало 13,06% избирателей, или более 1,8 млн граждан.