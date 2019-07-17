Юрий Бойко: После выборов мы пересмотрим пенсионную реформу ®

Все дискриминационные нормы, направленные против пенсионеров и тех, кому предстоит выйти на пенсию, будут отменены ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ – ЗА ЖИЗНЬ, как только будет сформировано новое правительство. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от оппозиционной партии Юрий Бойко.

«С 1 июля в Украине, впервые в этом году, повысилась минимальная пенсия. Правительство проиндексировало ее на целых 2,5 доллара (67 гривен)! При этом для миллионов украинских пенсионеров это повышение и вовсе не превысило смешную сумму в 3,5 гривни. В этом - весь цинизм осколков старой власти, которая воровала миллионы в оборонном секторе, платила и продолжает платить миллионные зарплаты чиновникам, но при этом мизерными пенсиями и космическими тарифами просто издевается над миллионами пенсионеров», - отметил политик.

По его словам, после выборов и полной перезагрузки власти будут пересмотрены прожиточный минимум, социальные стандарты и размер пенсий, и это чётко прописано в программе ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

«Мы пересмотрим принятую режимом Порошенко пенсионную реформу и отменим все дискриминационные нормы, которые она содержит. Это и уменьшение коэффициента расчета пенсий с 1,35 до 1, и отмена права досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей и соцработников – по нашему обращению эту норму уже признал незаконной Конституционный суд. Уверен, что после победы на выборах мы сможем провести справедливый перерасчёт пенсий и пересмотреть социальные стандарты, вернув гражданам Украины возможность жить, а не выживать в своей стране. Это одна из наших главных задач», - подытожил Юрий Бойко.

Напомним, благодаря обращению депутатов ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Конституционный суд Украины отменил повышение возраста и стажа для выхода на пенсию по выслуге лет. Повышение возраста отменено для тех категорий профессий, где нетрудоспособность может наступить раньше пенсионного возраста.

Представление в Конституционный суд подписали 48 депутатов Верховной Рады по инициативе представителей ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ. После его рассмотрения судьи признали отдельные нормы пенсионной реформы неконституционными.

Так, депутаты ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ добились отмены норм о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на пять лет стажа работы для женщин и мужчин, а также установлении минимально необходимого возраста для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий граждан.

Кроме того, возвращены условия выхода на пенсию по выслуге лет, которые действовали до 1 апреля 2015 года, и это в первую очередь касается работников образования, здравоохранения, социальной защиты, железнодорожного транспорта и метрополитена.