За новый парламент проголосовало более 14 миллионов украинцев. Какая явка в Харьковской области?

Голосование на всех избирательных участках области началось вовремя и без нарушений. В том числе на спецучастках. В Качановской колонии на Харьковщине за новый парламент проголосовали больше 300 осужденных. Женщины, которые находятся в исправительном учреждении надеются, что представители новоизбранной власти смогут, прежде всего, сделать страну лучше.

Наталья, осужденная:

Ну, как бы хотелось, чтобы у нас войны не было и чтобы все изменилось к хорошему, к лучшему. Чтобы в нашей стране было все замечательно. Для осужденных тоже надо делать как и для людей, мы ж тоже люди и хотелось бы что-то видеть новенькое, хотелось бы амнистию, конечно.

Ирина Евреинова, заместитель начальник Качановской исправительной колонии:

Приймають участь у виборах 306 осіб. Безпека забезпечена всім особам – як членам комісії, так і засудженим. Була у засуджених можливість ознайомитись з усіма членами партій.

Если на специальных участках избиратели голосовали более активно утром, то на обычные горожане начали массово приходить уже во второй половине дня. Среди причин, которім руководствовались, выбирая новый парламент - действенные реформы в Украине, улучшение экономической ситуации и борьба с коррупцией.

Ирина:

Я хочу, чтобы изменилось. У меня подрастает внук и я бы хотела, чтобы он жил в стране, в которой все неплохо. Чтобы он учился, чтобы дальше была работа. И главное, чтобы ему не хотелось уехать.

Вадим:

Экономические сначала, а потом войну. Вот эти программы главные, направления. Когда они их решат, все будет хорошо в стране.

По данным ЦИК, на досрочных парламентских выборах проголосовало меньше половины всех зарегистрированных лиц. Явка была меньше, чем в двух турах голосования за президента. И даже стала самой низкой в ​​истории независимой Украины, если принимать во внимание все проведенные ранее парламентские выборы. На Харьковщине явка составила чуть более 50 процентов.

