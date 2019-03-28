За три дня до выборов. ТОП-3 нарушений от "Опоры" в Харькове

Наибольший риск нынешней Президентской кампании - это регистрация и появление в качестве наблюдателей на выборах общественных организаций, рассказал на брифинге координатор «Опоры» в Харькове Николай Зинченко. Он приводит пример, если в 2014 году их количество равнялось 10, то в 2019 выросло почти в 14 раз - и составляет 139. И эти организации привязаны к топ-3 кандидатов в Президенты - их названия: «Слуга народу», «Жінки Батьківщини», Солідарна молодь» и так далее. Это может нивелировать доверие к общественному наблюдению, считает наблюдатель.

Николай Зинченко, координатор сети «Опора» г. Харьков:

Громадське спостереження за виборами є в кожній країні, воно має бути нейтральним та неупередженим, коли кандидати використовують цей механізм, щоб побільше своїх людей завести на дільниці, це може нівелювати довіру до цієї інституції.

Есть большое количество организаций по всей Украине, которые были созданы специально под выборы, говорит Зинченко, а именно в январе 2019 года уже после начала избирательной кампании. Особенно их количество выросло за неделю перед днем голосования. И быть наблюдателем лишь одни сутки, это непрофессионально, ведь полноценная картина избирательного процесса не будет составлена.

Николай Зинченко, координатор сети «Опора» г. Харьков:

Потрібний підхід такий, що кампанія оцінюється з першого дня за 90 днів і до самого оголошення результатів. Якщо організація починає спостереження за виборчим процесом в день голосування, то зробити адекватну, неупереджену оцінку голосування не вдасться. Ми спостерігаємо за процесом ще з кінця грудня і поруч бачимо лише представників передових ініціатив, і жодної зі 139 організаціїї ні на комісії, ні на мітингах ми не бачили, а на виборах вони будуть точно.

Большинство нарушений по Харьковщине - это повреждение правил благоустройства и неправильное размещение агитационных материалов. На третьем месте - подкуп избирателей. Все они зарегистрированы в полиции, говорит Зинченко, однако надлежащего реагирования от полицейских нет, и дела закрываются, без полноценного расследования.