Атака безпілотників на москву: є влучання

Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на столицю рф, пошкоджено будівлю поруч з міністерством оборони рф, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр «Леруа Мерлен».

Близько 4-ї години TГ-канал Shot повідомив про атаку БПЛА на москву, через що над містом було чути звуки вибухів. Про це пише Українська Правда.

Канал повідомив про вибух у московському бізнес-центрі на вулиці Лихачова. «У будівлі, де знаходиться «Леруа Мерлен», вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди «влетів» БПЛА», – написав Shot.

Водночас TГ-канал Mash повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони рф, вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.

Повідомляється, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.





Видання ТАСС із посиланням на екстрені служби підтвердило, що осколки безпілотника виявлено на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

А мер Москви Собянін повідомив, що «близько 4-ї години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях». За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає.

Зазначається, що на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова перекрито рух автотранспорту.

Джерело: видання ТАСС, Telegram-канал Shot, Telegram-канал “Mash”, мер Москви Сергій Собянін у Telegram

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