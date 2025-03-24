Блакитна спіраль у небі над Україною: харківський астроном пояснив природу явища

Увечері 24 березня у небі над південними областями України та деякими європейськими країнами було видно незвичайне явище, схоже на блакитну спіраль. Користувачі соцмереж активно діляться світлинами.

Харківський астроном Володимир Кажанов у коментарі «Новинам АТН» пояснив природу цього явища.

За словами астронома, така спіраль у небі утворюється внаслідок викидання палива після запуску ракети у космос.

«Саме так виглядають сліди від ракет, які стартують на орбіту. Подібне може спостерігатись кілька хвилин чи десятків хвилин – зазвичай не більше ніж годину», – розповів Володимир Кажанов.

Як повідомили в Нацуправлінні розвідки США, сьогодні Національне розвідувальне управління (NRO) у партнерстві з Командуванням космічних систем Космічних сил США (SSC), компанією Space Launch Delta 45 і SpaceX запустило супутник NROL-69 на борту ракети SpaceX Falcon 9 з 40-го пускового комплексу на мисі Канаверал 24 березня 2025 року о 13:48 за східним часом (о 20:48 за Києвом). Ракета-носій багаторазового використання Falcon 9 благополучно повернулася до посадкової зони 1 після того, як доставила на орбіту корисне навантаження для забезпечення національної безпеки.

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