Что опаснее – «Дельта» или «Омикрон»: ученые-медики сравнили COVID-штаммы

Ученые-медики продолжают находить подтверждения, что новый вариант коронавируса «Омикрон» гораздо реже по сравнению с «Дельтой» приводит к тяжелым случаям заболевания и смертям.

При этом ученые предупреждают, что пока у них недостаточно данных для окончательных выводов, сообщает Би-би-си.

Служба здравоохранения Великобритании (UK Health Security Agency) объявила, что, согласно результатам ее анализа, заразившиеся «Омикроном» на 50-70% реже попадают в больницу и на 31-45% реже обращаются в пункты срочной медицинской помощи. Ведомство считает эти данные обнадеживающими.

В своем исследовании Служба здравоохранения пересчитала все известные случаи заражения «Омикроном» и «Дельтой» в Британии с начала ноября.

Накануне было опубликовано исследование южноафриканских медиков и результаты шотландского исследования, которые тоже показали, что «Омикрон» в разы менее опасен, чем «Дельта».

Шотландские ученые сравнили число заражений и госпитализаций с обоими штаммами и подсчитали, что если бы «Омикрон» вел себя как «Дельта», то сейчас в больницах Шотландии было бы 47% с этим вариантом — но на деле их всего 15%.

Однако ученые, чиновники здравоохранения и политики по всему миру по-прежнему предостерегают: во-первых, пока исследования основаны на слишком малых массивах данных, а во-вторых, «Омикрон» очень заразен, и пусть даже доля тяжелых больных при нем невелика, их абсолютное число может оказаться непосильным для больниц.

Источник: УНИАН