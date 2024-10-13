Естонія хоче купувати в України ракети дальньої дії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України.

Заяву очільника оборонного відомства Естонії наводить ERR, повідомляє «Європейська правда».

За словами Певкура, така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт, однак естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

«Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії», – зазначив Певкур.

За його словами, якщо Естонія та Україна все ж дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.

«Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності», – наголосив Певкур.

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