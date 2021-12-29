Франция бьет рекорды: 208 тысяч случаев СOVID-19 за сутки

Более 200 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы во Франции в среду – это новый рекорд с момента начала пандемии, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

«Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что количество тех, кто заразился, продолжает расти. За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч жителей Франции, которые заболели COVID-19», – сказал Веран на заседании комиссии нацсобрания.

Во вторник Франция сообщила о 180 тысячах новых случаев заражения Covid-19, что было рекордом. Страна готовится к тому, что число заболевших будет продолжать расти: по прогнозам, стоит более чем 250 тысяч случаев заражения ежедневно до января.

Франция вакцинировала более 75% своего населения и активно проводит вакцинацию против Omicron. Но более 4 миллионов взрослых остаются непривитыми.

Правительство Франции прилагает все усилия, чтобы усилить давление на непривитых людей с целью вакцинироваться от Covid-19, поскольку вариант Omicron способствует рекордному росту случаев инфекции.

На парламентских слушаниях в среду министр здравоохранения защищал план правительства, который позволяет только полностью вакцинированным лицам иметь постоянный доступ до таких мест, как рестораны, кинотеатры, театры, музеи и спортивные арены.

Ускоренное введение так называемого «пропуска вакцины» является частью государственной стратегии по использованию вакцинации, а не новых ограничений, чтобы попытаться смягчить быстро распространяющееся воздействие Omicron на и без того перегруженные больницы.

Правительство хочет, чтобы «пропуск вакцины» был введен в действие до середины января. В случае одобрения парламентом ее введение будет означать, что непривитые люди больше не смогут использовать отрицательные результаты тестов для доступа к местам, где нужно свидетельство вакцинации.