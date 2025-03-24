Хакери викрали дані про ДНК путіна та знайшли спільне з Гітлером

Хакери отримали доступ до ДНК-аналізу двоюрідного племінника володимира путіна – михайла путіна, що дозволило частково відтворити генетичний код російського президента.

Як повідомляє Кореспондент, про це пише BILD.

Повідомляється, що хакери зламали комп’ютер 58-річного михайла путіна за дорученням державного агентства. михайло — син двоюрідного брата російського президента, 2023 року його було переобрано членом Правління ПАТ «Газпром» заступником голови правління строком на 5 років.

І тоді ж михайло путін отримав результати генетичного тесту, який він пройшов у провідній російській компанії «Генотек». Дані він зберігав на комп’ютері.

Через родинний зв’язок (близько 6,5% спільних генів) отримані дані дають змогу зробити висновки й про самого путіна.

Найцікавіше відкриття – приналежність до рідкісної для росії гаплогрупи E-V13, яка найбільш поширена серед жителів Балкан, зокрема в Косові.

Журналісти зазначають, що аналогічну гаплогрупу мав Адольф Гітлер, що ще у 2010 році підтвердило дослідження, опубліковане британською Daily Mail.

Окрім цього, генетичний тест виявив у михайла путіна підвищений ризик розвитку раку простати.

Відомо, що путін особливо ретельно приховує свої біологічні матеріали.

«Володимир путін тримає в секреті свій генетичний код, навіть змушує охорону збирати свої екскременти – але все це було марно…», – іронізує військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

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