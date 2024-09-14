Німеччина прийняла рішення: відправляти Україні далекобійні ракети Taurus не будуть

Німеччина не планує відправляти далекобійні ракети Taurus дальнього радіуса дії в Україну, і це остаточне рішення.

Як пише The Guardian, про це німецький канцлер Олаф Шольц сказав на пресконференції в п’ятницю, повідомляє УНІАН.

«Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити й чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться», – заявив Шольц.

Німеччина неодноразово відмовлялася постачати Україні свої власні ракети великої дальності Taurus, незважаючи на численні прохання.

При цьому США і Велика Британія, які передали Україні далекобійну зброю, активно обговорюють можливість дозволити Україні розширити удари на територію росії. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що те, про що домовляються США та Великобританія, «залишається їхньою справою».

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