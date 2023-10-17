Пашинян заявив про готовність підписати з Азербайджаном угоду про мир

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в Європарламенті заявив про готовність підписати з Азербайджаном мирну угоду до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Кореспондент.

«Ми готові до кінця цього року підписати з Азербайджаном угоду про мир», – заявив вірменський урядовець.

Єреван готовий до розблокування регіональних комунікацій на основі суверенітету країн, забезпечення безпечного проїзду азербайджанських вантажів та пасажирів через територію Вірменії.

«Наш регіон потребує світу, потребує ситуації, коли всі країни регіону живуть в умовах відкритих кордонів», – запевнив глава уряду Вірменії

Він також сказав, що Вірменія має намір поглиблювати відносини з Євросоюзом, не протиставляючи їхнім регіональним відносинам.

За його словами, у відносинах Вірменії та ЄС додався «елемент безпеки» в особі цивільної моніторингової місії Євросоюзу, яка здійснює моніторинг на кордоні Вірменії та Азербайджану.

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