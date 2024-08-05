Перший транш бюджетної підтримки з пакета на $60 млрд надійшов в Україну

Україна у понеділок, 5 серпня, отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на 60 млрд доларів США, затвердженого ще навесні.

Про це оголосив міністр фінансів Сергій Марченко, пише «Європейська правда».

Марченко повідомив, що 5 серпня до держбюджету надійшов перший у 2024 році грант від США обсягом $3,9 млрд, що є частиною великого пакета підтримки України у $60 млрд.

«Саме безповоротна форма підтримки є надзвичайно важливою для нас, оскільки не збільшує боргове навантаження. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери: зарплати вчителів, рятувальників (ДСНС) та загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю», – заявив міністр.

Він подякував США та зазначив, що Штати є найбільшим донором зовнішнього фінансування для України серед країн світу.

Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже 27 млрд доларів США, що складає понад 25% усієї залученої допомоги.

Сергій Марченко нагадав, що кошти від міжнародних партнерів Україна може використовувати виключно для фінансування видатків гуманітарної та соціальної сфери.

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