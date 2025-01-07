Північна Корея заявила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети середньої дальності

Північна Корея заявила у вівторок, що успішно провела випробування нової балістичної ракети середньої дальності (БРСД) з гіперзвуковою боєголовкою, стверджуючи, що ця система озброєнь надійно стримуватиме будь-яких суперників у Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Північна Корея заявила, що ракета пролетіла близько 1500 кілометрів зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку, напередодні під час випробувань, які проходили під наглядом лідера Кім Чен Ина за допомогою системи моніторингу.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив у понеділок, що ймовірна гіперзвукова ракета, випущена з району Пхеньяна, пролетіла близько 1100 км і впала у Східне море.

Північнокорейський лідер заявив, що розробка такої ракети спрямована на посилення ядерного стримування країни шляхом «перетворення системи озброєнь, на яку ніхто не може відповісти, на стрижень стратегічного стримування».

Але південнокорейські військові заявили, що заявлений Північною Кореєю успіх запуску гіперзвукової ракети може бути «обманом», що викликає питання щодо дальності польоту ракети та інших її характеристик.

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