Потужний землетрус у Тибеті забрав життя щонайменше 95 людей

Щонайменше 95 людей загинули після потужного землетрусу, що стався у віддаленому регіоні Тибету у вівторок вранці, підземні поштовхи відчувалися в сусідньому Непалі і частинах північної Індії.

Про це пише CNN.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 бала стався вранці 7 січня на глибині 10 кілометрів і супроводжувався численними підземними поштовхами.

У результаті зруйновано будинки у віддалених гімалайських селах, відчували землетрус і у сусідньому тибетському священному місті та таборі на Евересті.

Щонайменше 130 людей зазнали поранень в результаті землетрусу. Понад 1 000 будинків було пошкоджено в окрузі Тінгрі

Регіон поблизу епіцентру землетрусу є малонаселеним, але невеликі села розташовані в ізольованих і часто важкодоступних гімалайських долинах. За оцінками агентства Сіньхуа, в 27 селах в радіусі 20 км від епіцентру проживає близько 6900 людей.

Найближче велике місто до епіцентру – священне місто Шигацзе, яке знаходиться на відстані близько 180 км. Місто є домом для близько 800 000 людей і традиційною резиденцією Панчен-лами, другого за значущістю духовного лідера в тибетському буддизмі, після Далай-лами.

У Тибеті рятувальні команди, включаючи китайські військово-повітряні сили, долучилися до пошуків, повідомив державний телеканал CCTV. За даними телеканалу, до полудня три села втратили телефонний зв’язок.

Згідно з відеозаписами в соціальних мережах, розміщеними Національною імміграційною адміністрацією Китаю, співробітники імміграційної поліції розгрібали завали голими руками, щоб знайти тих, хто вижив. На кадрах видно село, повне зруйнованих будинків і зім’ятих стін, а деякі жителі сидять на ковдрах на узбіччі дороги, потягуючи гарячу воду, щоб зігрітися.

За даними Китайського центру сейсмічних мереж, станом на полудень понеділка було зафіксовано 49 підземних поштовхів.

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