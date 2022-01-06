Протесты в Казахстане: сообщается о десятках убитых протестующих

В полиции Алматы сообщили о десятках убитых протестующих: накануне в городе начали антитеррористическую операцию. Также по всей стране приостановила работу банковская система, продолжаются ограничения доступа к сети, сообщает Deutsche Welle.

Полиция Алматы в четверг, 6 января, сообщила о «ликвидации» десятков протестующих.

«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их лица идентифицируются», – цитирует официальную представительницу департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. Накануне в городе сообщили о начале антитеррористической операции.

По данным российских СМИ, казахские военные после перестрелки взяли под контроль главную площадь Алматы – площадь Республики. В городе чувствуется сильный запах гари, слышны автоматные очереди, банкоматы взорваны, многие заведения и магазины разграблены, в том числе магазин оружия. Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но протестующие.

Приостановление работы банковской системы

Кроме того, работа всех банков в Казахстане была приостановлена, сообщает 6 января официальный представитель Национального банка страны Олжас Рамазанов.

Он добавляет, что это решение обусловлено проведением в Казахстане контртеррористических операций силовыми структурами, временными сбоями в работе интернета, а также необходимостью защиты «здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг».

Ограничение доступа в интернет

Накануне государственные СМИ Казахстана сообщили о введении в стране временных ограничений на доступ к сети. На утро 6 января сайты некоторых национальных СМИ до сих пор недоступны. В Нурсултане охраняются все админздания.

Протесты в Казахстане

Напомним, что митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Мангистауской области, на западе Казахстана. Впоследствии они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями, которые, однако, не согласованы между многочисленными и часто стихийными группами митингующих. Сообщалось также о мародерстве.

По требованию митингующих президент страны Касим-Жомарт Токаев 4 января распустил правительство страны, а уже на следующий день возглавил Совет безопасности Казахстана вместо бывшего главы страны Нурсултана Назарбаева. Впрочем, это не остановило протесты в стране. Руководство Казахстана 5 января ввело режим чрезвычайного положения на всей территории государства и попросило помощи стран-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) – России, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.