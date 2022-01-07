Штамм коронавируса «Омикрон» не является легким заболеванием — ВОЗ

Штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «легких», хотя и выглядит менее серьезным по сравнению с «Дельтой». Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Хотя «Омикрон» действительно выглядит менее серьезным по сравнению с «Дельта», особенно для вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории «легких». Как и в предыдущих вариантах, Омикрон приводит к госпитализации людей, и он убивает людей. Фактически, цунами случаев настолько огромно и быстро, что оно подрывает системы здравоохранения по всему миру», — заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ также отметил, что из-за нового штамма больницы становятся переполненными и недоукомплектованными, что влечет за собой смерти среди пациентов не только от COVID-19, но и от других болезней и травм, при которых пациенты не могут вовремя получить помощь.

Гебрейесус призвал людей вакцинироваться и придерживаться социальных мер, а также настоял на равном распределении вакцин в мире.

Накануне в Индии зафиксирована первая смерть от штамма «Омикрон». До этого о летальных исходах от этой мутации сообщали в ряде других стран.

Источник: Корреспондент