Солнечные и лунные затмения в 2022 году: даты и где будет видно

Солнечные и лунные затмения издавна завораживали и пугали людей. Наши предки придавали этим событиям большое значение, а астрологи связывали их с неприятными событиями.

В 2022 году нас ожидает 4 затмения — 2 солнечных и 2 лунных. Оба солнечных затмения будут неполными и закроют нашу звезду лишь частично. А вот затмения Луны будут полными.

Солнечные затмения в 2022 году

30 апреля 2022 года наступит неполное солнечное затмение. В Украине его не будет видно. Это затмение смогут наблюдать жители Южной Америки, юго-восточной акватории Тихого океана.

25 октября 2022 года — частичное солнечное затмение, которое будет видно в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке, на севере Африки. Это затмение будет хорошо видно на всей территории России, особенно в Сибири.

Лунные затмения в 2022 году

16 мая 2022 года — полное лунное затмение. Оно будет видно в большей части Северной и Южной америки, а также частично в Африке и Европе.

8 ноября 2022 года — второе полное лунное затмение пройдет через центр тени Земли. Украинцы не смогут его увидеть. Событие будет видно в Северной и Южной Америке, над Тихим океаном, в Австралии и в части Азии.

Солнечные и лунные затмения в астрологии

Периоды затмений с древности считались опасными и тяжелыми временами. В эти даты увеличивается количество несчастных случаев и болезней. Современные астрологи считают, что затмения не так уж опасны, если встретить их правильно.

Солнечные затмения астрологи связывают с начинаниями и новыми делами. В этот период можно учиться чему-то новому, приобретать полезные привычки и переезжать. Также можно начинать любовные отношения.

Лунные затмения наоборот считаются периодом завершения и кульминации в делах. Часто в затмение Луны жизнь круто меняется, человек переживает потери или неожиданные приобретения. Это хорошее время для переезда и смены работы. В дни лунного затмения можно попрощаться с вещами или людьми, которые портят вашу жизнь.

Источник: УНИАН