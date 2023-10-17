США надали Україні всі обіцяні танки Abrams

Україна отримала 31 танк американського виробництва M1A1 Abrams.

Саме таку кількість бойових машин обіцяв надати ЗСУ президент США Джо Байден, повідомляє Кореспондент із посиланням на Голос Америки.

«Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків», – сказав представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл.

О’Доннелл зазначив, що ще потрібен певний час, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою.

За його словами, «українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли та де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ».

«Я думаю, що Україна буде помірковано вирішувати, коли і де вона це використає. Танк Abrams – чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися», – додав він.

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