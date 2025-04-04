США не зволікатимуть із санкціями, якщо росія буде «тягнути» з миром

Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) вже почав працювати над законопроєкт про санкції проти росії. Москва повинна вирішити, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

За словами Рубіо, Штати не зацікавлені у нескінчених переговорах щодо завершення війни й не планують їх постійно продовжувати, оскільки мають «певний час» на очікування.

«Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи вони (росіяни, – ред.) готові до миру, чи ні. І час уже підходить, Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про санкції й вже буде рости тиск Капітолія», – додав він.

Державний секретар США додав, що Вашингтон пошле меседж у Москву й сподівається, що росія буде готова до миру.

«Ми будемо говорити про це, якщо буде предмет розмови. Не може бути розмова про розмову. Спочатку було важливо поговорити, тому що ми (росія та США, – ред.) не говорили доволі довгий час, але зараз вже треба робити прогрес. Якщо ми не робимо прогрес у сторону миру, є певні фактори, які потрібно брати до уваги», – зауважив він.

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