США провели вже два раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, коментуючи новину про підписання такого документа з Великою Британією.

Про це вона заявила журналістам у п’ятницю у Києві, повідомляє Європейська правда.

Посол Брінк наголосила, що досягнення подібної домовленості є задачею, яку поставив президент США. «Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію».

«Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку.

Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості», – підкреслила дипломатка.

Брінк не стала уточнювати обриси чи можливі терміни майбутньої угоди, оскільки переговори тривають. Утім, вона наголосила, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода покликана створити «міст для гарантування безпеки», доки це членство не стало реальністю.

«G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом», – нагадала вона.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”