Теракт у Пакистані: загинули понад 50 людей

Поблизу мечеті в пакистанській провінції Белуджистан пролунав вибух, не менше 52 людей загинули й понад 50 постраждали.

Про це 29 вересня повідомило видання The Dawn з посиланням на місцеву владу, пише Кореспондент.

Зазначається, що вибух стався у місті Мастунг у той час, коли сотні вірян зібралися на святкову процесію з нагоди Мавліда – дня народження пророка Мухаммеда.

За попередніми даними, атаку влаштував терорист-смертник.

На місці події працюють рятувальники. Постраждалих госпіталізують.

Please save balochistan, we beg! can our government shift some focus on this rising terrorism please? We can’t loose any more loved ones to this menace.#Mastung #Balochistanhttps://t.co/5PLQUjDp53