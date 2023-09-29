Світ

Теракт у Пакистані: загинули понад 50 людей

Автор Геннадій Семенов
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Поблизу мечеті в пакистанській провінції Белуджистан пролунав вибух, не менше 52 людей загинули й понад 50 постраждали.

Про це 29 вересня повідомило видання The Dawn з посиланням на місцеву владу, пише Кореспондент.

Теракт у Пакистані: загинули понад 50 людей 7
Теракт у Пакистані: загинули понад 50 людей 9

Зазначається, що вибух стався у місті Мастунг у той час, коли сотні вірян зібралися на святкову процесію з нагоди Мавліда – дня народження пророка Мухаммеда.

Теракт у Пакистані: загинули понад 50 людей 11

За попередніми даними, атаку влаштував терорист-смертник.

На місці події працюють рятувальники. Постраждалих госпіталізують.

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