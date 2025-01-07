Трамп бажає придбати Гренландію: у Данії відповіли

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен відповіла на заяви новообраного президента Дональда Трампа щодо приєднання данського острова Гренландія та акцентувала, що острів належить його мешканцям.

«Я хотіла б чітко заявити, що з погляду данського уряду, Гренландія належить гренландцям», – заявила вона у коментарі Berlingske, повідомляє Кореспондент.

Під час свого попереднього президентства Трамп неодноразово висловлював бажання «купити» Гренландію, через що Данії довелося реагувати й наголошувати, що острів «не продається».

Нагадаємо, 23 грудня Трамп заявив, що Гренландія, яка входить до складу Данії, має стати власністю США. Майбутній американський президент зазначив, що володіння Гренландією та контроль над нею «є абсолютною необхідністю». За його словами, це потрібно «з метою національної безпеки та свободи у всьому світі».

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”