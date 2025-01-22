Трамп погрожує путіну накласти високі податки та санкції, якщо він не піде на угоду

Президент США Дональд Трамп закликав росію «укласти угоду» для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Як повідомляє «Європейська правда», таке Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що «не хоче нашкодити росії, любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з путіним». Принагідно він згадав, як «росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів».

«З огляду на все це, я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше», – наголосив Трамп.

Він заявив, що в разі, якщо «найближчим часом» не буде укладено «угоди» про припинення війни, в нього не буде «іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується».

«Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час «УКЛАСТИ УГОДУ». БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННО БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!!!» – підсумував президент США.

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